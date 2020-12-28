«Сколько в тебе Мужчины!»: Дитковските показала на редком снимке своего брата от Лютаевой

Агния Дитковските редко делится со своими подписчиками в социальных сетях личными фотографиями, поэтому обнародованный снимок в ее микроблоге можно считать действительно редким. Звезда кино показала фолловерам своего брата Доминика Раманаускаса в день его 21-летия.

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«Есть один человек… человек, ЧЕЛОВЕК. Мой брат! Мой Доминик. Сколько в тебе тепла! Сколько в тебе Мужчины! И я уверена, что ты это никогда не растеряешь! С тобой мне спокойно! С тобой я счастлива существовать. Ты рожден, чтобы делать нас счастливыми, спокойными! Люблю тебя! Знаю, что все будет только лучше, стремительнее, выше! Обнимаю тебя всей душой, мой Братик! Опора моя! Люблю! Миллиард раз люблю!» — написала она в Instagram.

Не оставила без своего внимания в социальных сетях это событие и мама Агнии, а также Доминика актриса Татьяна Лютаева, ставшая знаменитой после исполнения роли Анастасии Ягужинской в фильме «Гардемарины, вперед!».

«Доминик, Домик, Дом, Сын! Любимый, невероятный, честный, теплый, с днем рождения! Будь здоровеньким, счастливым! Дыши полной грудью! Твоя мама!» — обратилась артистка к сыну.

Отметим, что именинник вслед за мамой и сестрой тоже стал осваивать актерскую профессию. Он появился во втором браке Лютаевой от литовского режиссера Рокаса Раманаускаса. Отец Агнии, первый муж Татьяны, Олегас Дитковскис тоже работает режиссером, известен также как бард, поэт-песенник и актер. Сейчас артистка в третий раз состоит в браке за Дмитрием Мишиным, оператором-постановщиком.

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