В шесть месяцев за руль: Липницкая показала, что умеет дочка в свои полгодика

В этом году олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая впервые стала мамой. У 22-летней спортсменки и ее возлюбленного Владислава Тарасенко родилась дочка, которую назвали Каталиной. Малышке исполнилось полгодика, и мама показала, как уже подросла кроха и что умеет в свои шесть месяцев.

Молодая мамочка запечатлела Каталину за рулем авто на коленках у папы. Девочка растет настоящей копией мамы, уже умеет сидеть, а также отлично «разговаривает».

Видно, что у малышки уже вовсю режутся зубки – она не вынимает резиновую игрушку изо рта.

Отметим, что Юлия Липницкая с фигуристом Владиславом Тарасенко встречались несколько лет и не афишировали свои отношения. Даже беременность олимпийская чемпионка тщательно скрывала. Оформили ли фигуристы официально брак, неизвестно.

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