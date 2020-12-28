«Поженились во дворце Адиле Султан!»: Пелин Карахан похвасталась мужем на турецкой вечеринке

Исполнительница роли Михримах султан в фильме «Великолепный век» Пелин Карахан поделилась с подписчиками редким семейным кадром с дня рождения старшего сына Али Демира. Мальчику исполнилось 6 лет. Младшему ребенку актрисы и ее мужа бизнесмена Бедри Гюнтая всего три годика.

На обнародованных в личном блоге звезды снимках семья выглядит счастливо и уютно, собравшись на небольшую домашнюю вечеринку. В честь торжества пара заказала торт с новогодней атрибутикой и украсила веранду воздушными шарами.

Поклонники турецкой артистки обратили внимание, что сыновья унаследовали у нее цвет волос. Также нашлись и те, кто восхитился не только красотой Пелин, но и ее второй половинки.

«Вам повезло с мужем! Видно, что серьезный человек и привлекательной внешности!» — написал в комментариях один из подписчиков по имени Нурал Кочыжит. «Да, это моя гордость! Мы поженились во дворце Адиле Султан!» — ответила фолловеру актриса.

Отметим, что для Пелин Карахан эта свадьба (состоялась в 2014-м году) была уже второй. За год до этого она разошлась со своим первым избранником фитнес-тренером Эрдинчем Бекироглу. В этих отношениях у нее детей не было.

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