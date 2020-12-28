Еще блондинка: Кристина Асмус в свадебном платье с длинным шлейфом позировала на лестнице

Актриса подчеркнула, что это – «пока» не то, что можно подумать.

Звезда нашумевшего фильма «Текст» Кристина Асмус в этом году пережила кардинальные перемены в жизни. Развод с мужем Гариком Харламовым, с которым девушка состояла в браке почти 8 лет, обсуждают в Сети до сих пор. Так и не появилось точного ответа, что же произошло в этой, на первый взгляд, благополучной семейной паре, воспитывающей шестилетнюю дочку.

Еще одна перемена произошла во внешности красавицы. Девушка радикально сменила стрижку и цвет волос. Теперь вместо милой блондинки поклонники видят жгучую короткостриженную брюнетку. Актриса сначала положительно оценила свой новый имидж, но недавно призналась – она хочет скорее вернуться в блонд.

И даже фотографии Асмус публикует в микроблоге времен своего блонда. На новом старом фото девушка позирует в свадебном платье с длинным шлейфом на лестнице.

«Это не свадебное платье (пока!), это образ из шоу «Золото Геленджика», — подчеркнула звезда.

Роскошный фатиновый шлейф платья раскинулся на много метров вниз, верх наряда представляет собой асимметричные кружевные элементы – чокер и один рукав. При этом на ее голове – белокурая укладка, по которой так соскучилась девушка.

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