«Просто поседела»: жена Мартиросяна на фоне слухов об изменах мужа экспериментирует с внешностью

Жанна Левина лишь смеется над «романом» Гарика с Яной Кошкиной.

В середине декабря в Сети стали обсуждать роман 46-летнего шоумена Гарика Мартиросяна и 30-летней актрисы Яны Кошкиной. Якобы, их отношения длятся уже целый год, и пару видели вместе.

На слухи отреагировала жена Мартиросяна, Жанна Левина. 44-летняя красавица посмеялась над сплетнями и даже пошутила, что сама не прочь стать героиней слухов о романе с Яной Кошкиной. Хотя никогда с пышногрудой брюнеткой не общалась, как и ее супруг.

Поэтому, чтобы отвлечься, Жанна Левина решила заняться собой. Накануне жена Мартиросяна показала результаты эксперимента с внешностью.

«Припорошило снежком, ну, или просто поседела», — подписала снимок девушка.

На фото Жанна с серебристыми – или просто седыми – волосами позирует с диадемой из снежинок. Многие фолловеры разгадали фотошоп на снимке.

Напомним, Гарик Мартиросян и Жанна Левина вместе с 1998 года. Они познакомились в Сочи на КВНе. У них двое детей – 16-летняя Жасмин и 11-летний Даниэль.

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