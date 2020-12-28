«Мы»: Алсу с детьми запечатлелась на прогулке в Дубае

Судя по всему, певица с семьей намерена встретить Новый год на жарком курорте.

Певица Алсу к Новому году сделала своим многочисленным поклонникам долгожданный подарок. Звезда выпустила альбом «Greatest Hits DELUXE EDITION» с главными хитами в новом звучании – с джазово-фанковой аранжировкой. Преданные фанаты пришли в неподдельный восторг от такого сюрприза.

Сама певица вместе с семьей отдыхает в Дубае. Там Алсу случайно встретилась с Валерией и Иосифом Пригожиным, но они уже улетели в Москву, а семейство Абрамовых, по всей видимости, решило встретить «бой курантов» на жарком курорте.

Накануне звезда отправилась с детьми на прогулку. «Мы», — подписала селфи Алсу.

На совместном фото с 37-летней красавицей запечатлелись две ее дочки – 14-летняя Сафина и 12-летняя Микелла. Поклонники оценили новый снимок певицы с наследницами:

«Красивые какие», «Алсу дочки вас догоняют но вы ни меняетесь, красавицы», «Все в Дубае», «На маму дочки все больше становятся похожи», «Ооо, какие классные. Три Снегурочки на дальних берегах», — пишут в комментариях.

Сама Алсу уже заметно загорела. Ее лицо приобрело золотистый оттенок, а дочки, кажется, не так любят солнечные ванны, как мама.

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