«Обожаю зиму!»: Нетребко в дутом пуховике оверсайз прогулялась по заснеженному лесу

Анна Нетребко, проживающая в Вене, на католическое Рождество устроила настоящее застолье – в Европе традиции празднования 25 декабря сильнее, чем встреча Нового года 31 числа. Звезда оперы собрала за одним столом всех родных и близких, и они весело провели вечер.

Несмотря на локдаун в Австрии, выходить на улицы города разрешено. И накануне Нетребко с семьей отправилась на прогулку. Они очутились в заснеженном лесу, для посещения которого оперная дива стильно утеплилась – она облачилась в молочного цвета дутый пуховик оверсайз, шапку и брюки в тон.

«Обожаю зиму!», — призналась певица, позируя на фоне мохнатых и заснеженных елей.

Кстати, недавно в подобном пуховике отметилась певица Валерия. Звезда вернулась из жаркого Дубая в снежную Москву и призналась, что не любит холод.

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