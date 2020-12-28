«Новая я!»: Ольга Бузова кардинально сменила имидж

Девушка объяснила это тем, что вокруг очень много перемен, которые повлияли на нее.

34-летняя певица, телеведущая Ольга Бузова обожает меняться. Девушка каждый сезон выбирает новую стрижку и цвет волос, радуя фанатов кардинальной сменой имиджа. В начале осени красавица отказалась от своего каре в пользу длинных белокурых локонов, за что получила массу комплиментов от фанатов.

Под Новый год поющая телеведущая решилась на очередное кардинальное преображение. Бузова посетила салон красоты, где ей заплели афрокосички и выровняли оттенок волос – она отказалась от блонда в пользу русого цвета.

«Новая я! Раз уж под конец года столько перемен, то и мне захотелось чего-то новенького», — объяснила звезда.

И показала результат своего кардинального преображения. Подписчики оценили: «Безумно красивая», «Тебе так идет», «Тебе очень идет! и мы еще ждем блондинку Олю», «Просто бомба!», «Шикарные косички получились, похожи на те, что Вы делали в 18-19 лет, только темные».

Кто-то из фолловеров предположил, что Бузова собралась в жаркие страны – такая прическа идеальна для пребывания под палящим солнцем.

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