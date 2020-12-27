Горячо и дерзко: Яна Кошкина обнажила роскошную грудь в кружевном белье

Звезда сериалов Яна Кошкина известна не только своим актерским талантом, но и выдающимися женственными формами. Яна получает явное удовольствие, демонстрируя в соцсети изгибы своего прекрасного тела.

Откровенные, дерзкие и манящие снимки появляются в Instagram Кошкиной с завидной регулярностью.

На этот раз актриса решила порадовать поклонников на ночь глядя очередным шедевром чувственности и соблазна. Яна Кошкина поделилась фото, на котором запечатлена сидящей на двуспальной кровати в кружевном белье. Перед ней – тарелка клубники. Интересно, что Яна позирует в парике, превратившим ее в блондинку с прямыми волосами.

«К новогоднему волшебству готова. А вы?» — кокетливо поинтересовалась у поклонников Яна Кошкина.

Те в ответ заявили, что ничего более чувственного и сексуального не видели давно. А кое-кто обратил внимание на выразительные глаза Яны на снимке.

«Вот она, настоящая красота!», «Глаза выразительные», «Клеопатра», «Что же это за волшебство такое, чтобы его в таком виде встречать?», «Просто бомбезно», — делают Яне Кошкиной комплименты фанаты.

Смотрите также