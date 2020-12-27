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«Муторно!»: Сергей Соседов раскритиковал Алису Мон за исполнение хита Artik&Asti «Под грустный Дэнс»

Музыкальному критику категорически не понравилось выступление певицы в шоу «Суперстар! Возвращение».

«Муторно!»: Сергей Соседов раскритиковал Алису Мон за исполнение хита Artik&Asti «Под грустный Дэнс»
Алиса Мон. Фото: instagram.com/alisamon_vsartist/

Звезда 90-х Алиса Мон принимает участие в проекте телеканала НТВ «Суперстар! Возвращение».

Жюри каждый раз с восторгом реагирует на выступления певицы. Но в это воскресенье номер Алисы Мон был подвергнут жесткой критике со стороны самого взыскательного судьи проекта, музыкального критика Сергея Соседова.

Ему категорически не понравилось, как певица исполнила песню дуэта Artik&Asti «Под грустный Дэнс». Саму композицию он назвал «модной безделушкой», заявив, что перепевая ее, Алиса Мон потеряла свою индивидуальность.

Сергей Соседов
Сергей Соседов раскритиковал выступление Алисы Мон. Фото: кадр программы «Суперстар! Возвращение»

«Это может спеть в принципе кто угодно, — заметил Сергей Соседов. — Более того, я здесь Алису Мон не услышал. Казалось, что это поют Artik&Asti. Голос абсолютно имперсональный, лишен красок. Однообразный, холодный, как шарманка. Одно и то же. Это муторно!»

Алиса Мон стоически выслушала нелестные слова в свой адрес от человека, который еще в прошлой программе восхищался ее исполнительским мастерством.

«Я не согласна, — заявила певица. — Это сложная вокальная техника. Называется «петь восьмеркой», так мало кто умеет».

Доводы Алисы Мон не убедили Сергея Соседова, он остался при своем мнении.
Стоит отметить, что критике со стороны Сергея Соседова чаще других подвергается на шоу Владимир Левкин.

Его Соседов разгромил в выпуске, вышедшем в эфир две недели назад. В это воскресенье вокалист вновь удостоится нелестного отзыва от музыкального критика.

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