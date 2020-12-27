Во всем блеске: Марина Зудина в платье с пайетками подчеркнула талию

55-летняя Марина Зудина умеет удивлять поклонников. Звезда разместила в Instagram видео, на котором запечатлена в эффектном наряде, – актуальном платье с пайетками, подчеркивающим ее женственные формы.

«Вчера попала в больницу, сегодня уже играю любимый предновогодний «Идеальный муж», — поделилась Марина Зудина под видео.

Поклонники тут же отреагировали на публикацию. Они признались, что очень переживали за свою любимицу, узнав из новостей, что та попала в больницу.

«Здоровья вам, Мариночка! Волновалась за вас! С наступающим!», «Женщина — праздник! Марина, как хорошо, что вы здоровы! Берегите себя, пожалуйста. Мы вас любим!», «Марина, вы шикарная женщина. Творческих успехов и здоровья», — желают Зудиной ее фанаты.

Напомним,что сообщения о госпитализации Марины Зудиной появились на информационных накануне. Правда, сама актриса опровергла эти новости, заявив, что с ней все в порядке.

Между тем, своим же постом звезда фактически подтвердила, что попадала к врачам. К счастью, сейчас, судя по всему, все плохое уже позади.

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