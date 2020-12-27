Почти Снегурочка: Настя Каменских облачилась в белый удлиненный блейзер и топ-бандо

Анастасия Каменских, безусловно, входит в число не только самых вокально-одаренных звездных девушек, она еще и невероятно хороша собой. Обладая фактурной внешностью и прекрасной фигурой, Настя Каменских обожает демонстрировать это общественности.

В Instagram певица довольно часто размещает фотографии, на которых выглядит подчеркнуто соблазнительно. Однако иногда Каменских изменяет самой себе. На этот раз на ее страничке появилось фото, на котором не видно ее точеной талии.

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Роскошная брюнетка позирует в белом брючном костюме, состоящем из топа-бандо, удлиненного блейзера без лацканов и брюк длиною 7\8. На ногах Анастасии красуются шикарные босоножки на шпильке, вытягивающие фигуру.

Под снимком Каменских рассказала, сколько дел успела переделать, готовясь к Новому году.

«Я почти закончила свой предпраздничный список дел: подвести итоги 2020, поставить цели на 2021, украсить дом, придумать развлечения и составить список блюд для новогодней ночи, приготовить подарочки», — поделилась певица.

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