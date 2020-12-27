«Первый Mercedes»: беременная невестка Валерии похвасталась детской коляской для VIP-персон

В скором времени 52-летняя певица Валерия впервые станет бабушкой. Внучку ей подарят младший сын Арсений и его жена Лиана. Будущие родители уже определились с именем девочки, но пока держат его в секрете. К появлению малышки на свет они уже полностью подготовились. Ранее Лиана закупала детские вещи, причем, все в нюдовых и кремовых цветах. Именно такие импонируют будущей молодой маме. Теперь же в таком оттенке они с Арсением приобрели детскую коляску популярной фирмы для VIP-персон.

«У нас есть Мерседес, я решила, что у малышки он тоже должен быть. Первый Мерседес. Мы всей семьей потратили много времени на тест-драйвы всех лучших колясок на рынке. И нашли идеальную для нас!», — написала Шульгина в своем Instagram.

К слову, стоимость коляски составляет почти 130 тысяч рублей.

Смотрите также: