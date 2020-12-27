Неожиданно: Порошина перед Новым годом решила сменить прическу и цвет волос

Много лет подряд Мария Порошина была яркой блондинкой. Белокурые локоны были ее своеобразной визитной карточкой. Но накануне Нового года актриса решилась на неожиданное преображение. Она сделала короткую стрижку с челкой и затонировала волосы в темный цвет. Стоит отметить, что и то, и другое, как отметили фанаты, Марии очень идет.

«Вот это да! Какая красивая! Красавица наша!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом году Порошина вновь стала мамой. На этот раз судьба подарила ей долгожданного сына. Ранее у актрисы появлялись на свет только девочки. Имя отца ребенка она скрывает от публики, впрочем, как и свою личную жизнь.

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