Последний выпуск «Жизни других» в 2020 году: Жанна Бадоева выяснит, как живут в…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новогоднее напутствие от певицы Аниты Цой
Видео

Неожиданно: Порошина перед Новым годом решила сменить прическу и цвет волос

Актриса распрощалась с белокурыми локонами.

Неожиданно: Порошина перед Новым годом решила сменить прическу и цвет волос
Мария Порошина. Фото: Global Look Press

Много лет подряд Мария Порошина была яркой блондинкой. Белокурые локоны были ее своеобразной визитной карточкой. Но накануне Нового года актриса решилась на неожиданное преображение. Она сделала короткую стрижку с челкой и затонировала волосы в темный цвет. Стоит отметить, что и то, и другое, как отметили фанаты, Марии очень идет.

Мария Порошина и Максим Аверин
Мария Порошина и Максим Аверин. Фото: instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna

«Вот это да! Какая красивая! Красавица наша!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом году Порошина вновь стала мамой. На этот раз судьба подарила ей долгожданного сына. Ранее у актрисы появлялись на свет только девочки. Имя отца ребенка она скрывает от публики, впрочем, как и свою личную жизнь.

Смотрите также:

Тэги

Мария ПорошинаМария Порошина последние новостиПорошина личная жизньПорошина новостиПорошина фото