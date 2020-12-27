Стрижка «под мальчика» и лицо в конопушках: Юлия Савичева показала, как выглядела в детстве

Популярная исполнительница Юлия Савичева решила поделиться с подписчиками Instagram воспоминаниями своего детства, которое пришлось на девяностые годы прошлого столетия. Звезда рассказала о детских шалостях, о продуктах, которые она тогда обожала.

«Помню, как ели ранетки прямо с деревьев, рот вязало, но было почему-то невероятно вкусно, и, что странно, никаких проблем после не испытывали. Единственное, нас постоянно шугала женщина из соседнего дома за то, что мы лазаем где ни попадя», — поделилась Юлия Савичева.

Пост она сопроводила архивным снимком, на котором запечатлена приблизительно в возрасте 10-12 лет.

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Юлию можно был смело принять за мальчика. И только цветок лилии, которым она украсила волосы, говорит о том, что на фото все же девочка.

Поклонники умилились снимку, признавшись, что певица за годы почти не изменилась. Разве что стала выглядеть гораздо женственнее.

«У вас на всех фото добрые глаза. Вот сказал бы кто тогда вам в детстве, что вы будете певицей, причем, очень хорошей, наверное, не поверили бы, Юличка», «Юля, вы нисколько не изменились», «Вы и сейчас как девочка», «Извините, но я сначала подумала, что это сын Аршавина. Потом только увидела, что это вы, Юля», — отметили фанаты Савичевой.

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