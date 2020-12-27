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Стрижка «под мальчика» и лицо в конопушках: Юлия Савичева показала, как выглядела в детстве

Певица поделилась архивным снимком.

Стрижка «под мальчика» и лицо в конопушках: Юлия Савичева показала, как выглядела в детстве
Юлия Савичева. Фото: instagram.com/yuliasavicheva/

Популярная исполнительница Юлия Савичева решила поделиться с подписчиками Instagram воспоминаниями своего детства, которое пришлось на девяностые годы прошлого столетия. Звезда рассказала о детских шалостях, о продуктах, которые она тогда обожала.

«Помню, как ели ранетки прямо с деревьев, рот вязало, но было почему-то невероятно вкусно, и, что странно, никаких проблем после не испытывали. Единственное, нас постоянно шугала женщина из соседнего дома за то, что мы лазаем где ни попадя», — поделилась Юлия Савичева.

Пост она сопроводила архивным снимком, на котором запечатлена приблизительно в возрасте 10-12 лет.

Юлию можно был смело принять за мальчика. И только цветок лилии, которым она украсила волосы, говорит о том, что на фото все же девочка.

Юлия Савичева в детстве.
Юлия Савичева показала, как выглядела в детстве. Фото: instagram.com/yuliasavicheva/

Поклонники умилились снимку, признавшись, что певица за годы почти не изменилась. Разве что стала выглядеть гораздо женственнее.

«У вас на всех фото добрые глаза. Вот сказал бы кто тогда вам в детстве, что вы будете певицей, причем, очень хорошей, наверное, не поверили бы, Юличка», «Юля, вы нисколько не изменились», «Вы и сейчас как девочка», «Извините, но я сначала подумала, что это сын Аршавина. Потом только увидела, что это вы, Юля», — отметили фанаты Савичевой.

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