Любовь по-турецки: Бурак Озчивит предстал в объятиях красавицы-жены Фахрийе Эвджен

Актер из сериала «Великолепный век» признался, как только он увидел свою будущую супругу, сразу понял - она его судьба.

Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит вместе воспитывают сына Карана. Весной — в апреле малышу исполнится два годика. Звездные актеры поженились в июле 2017 года. Вместе они уже три года. Надо ли говорить, что будущие муж и жена познакомились на съемках исторической ленты «Королек — птичка певчая». Бурак предстал в образе Кямрана, а Фахрийе — его возлюбленной Фериде. Вскоре романтические чувства между ними вспыхнули в реальной жизни. Свадьба, рождение ребенка, счастливый брак — все это Бурак получил, познакомившись с Эвджен.

Бурак Озвичит не скрывает чувств к красавице-жене. Впрочем, как и сама актриса к супругу. Девушка призналась, что считает своего возлюбленного самым лучшим мужчиной, а маленького сына — принцем. По словам Бурака, он сразу обратил на Фахрийе внимание, когда увидел ее на съемочной площадке. Вскоре Озчивит стал ухаживать за девушкой, которая ответила ему взаимностью.

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