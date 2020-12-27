«Изумительная»: Рудова похвасталась стройными ногами, накинув на голое тело халат

Недавно стало известно, что Наталья Рудова снимается в комедии «Свингеры», где ее коллегами по площадке стали Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова и другие артисты. В напряженном графике блондинка наша время для отдыха и отправилась в SPA-салон. А в Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в банном халате, оголив стройные ноги.

«Изумительная! Какая красивая! Шикарная!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что 37-летняя Наталья Рудова не рассказывает о своей лично жизни, но недавно утверждала, что сейчас не состоит в отношениях. Хотя летом популярную блондинку заподозрили в беременности. Все слухи об интересном положении она развеяла чуть позже, показав свою подтянутую и спортивную фигуру.

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