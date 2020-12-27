Творческие дети: Лиза Галкина в куртке из денима и полосатом топе зачитала брату рэп

В уходящем году Лиза и Гарри Галкины стали первоклассниками. Помимо занятий в школе двойняшки успевают радовать звездных родителей и фанатов своими успехами в изучении иностранных языков, игре на фортепиано и пении. Причем, в последнем особыми навыками обладает Лиза. В одном из фан-аккаунтов девочки появилась запись ее музыкальных данных. Девочка читала рэп.

При этом нарядилась в соответствующий музыкальному направлению наряд. На ней был куртка из денима и топ в крупную красно-белую полоску. Главным и первым ее зрителем был брат Гарри. Именно он появился на некоторых кадрах видеоролика. Фанаты Лизы остались в восторге.

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«Деточка милейшая! Крутая какая! Вот это класс!» — писали пользователи Сети.

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