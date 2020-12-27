«До сих пор не верю»: Ольга Кузьмина высказалась о победе в «Ледниковом периоде»

В том, что именно актриса Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт станут победителями нового сезона шоу «Ледниковый период», мало кто сомневался.

Пара задала высокую планку с первых же эфиров шоу и удерживала ее на протяжении всего проекта.

В итоге, Ольга и Александр поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

После финала звезда сериала «Кухня» опубликовала в Instagram трогательный пост, в котором поблагодарила Первый канал за приглашение стать участницей «Ледникового периода».

«Я до сих пор не верю, что все это случилось со мной! Будто сон какой-то волшебный», — призналась Ольга Кузьмина.

Она добавила, что долго не могла осознать, что находится внутри потрясающего проекта, что ее партнером стал известный фигурист Александр Энберт, что оценки им ставят легендарные спортсмены – Елена Исинбаева, Татьяна Навка, а прославленный тренер Татьяна Тарасова с неизменным восторгом отзывается об их прокатах.

Ольга Кузьмина призналась, что сейчас ей безумно грустно от того, что эта прекрасная сказка в ее жизни подошла к своему финалу.

«Я буду очень скучать! Уже скучаю, но никогда этого не забуду!» — заключила звезда.

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