С неизменной улыбкой: Цымбалюк-Романовская позировала в платье цвета пыльной розы

Бывшая жена покойного актера Армена Джигарханяна, 42-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская готовится встретить Новый год при полном параде.

Пианистка вовсю занимается своей внешностью, приводя себя в идеальный порядок в SPA-салоне. Это же она призвала сделать и своих подписчиков.

«Порадуйте себя в новогодние праздники приятными процедурами в салоне», — обратилась к своей аудитории в Instagram Виталина Цымбалюк-Романовская.

Пост блондинка сопроводила снимком, создающим праздничную новогоднюю атмосферу. Пианистка позирует в платье цвета пыльной розы на фоне украшенных елочек.

Атмосферное фото понравилось подписчикам Виталины Цымбалюк-Романовской.

Они делают комплименты пианистке, говоря, что понимают, почему Виталина действует на некоторых знакомых как мощный раздражитель.

«Теперь понятно, что выводит из себя ваших «друзей». Молодость, красота и настроение!», «Как всегда, красивая, ухоженная и улыбка не сходит с лица. Так держать!», «Ну, красотка же! Прочь невзгоды и печали! Будьте счастливы и любимы!» — высказываются поклонники Цымбалюк-Романовской.

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