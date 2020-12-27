«Сумела наполнить мою жизнь новыми красками»: Успенская поздравила дочь с днем рождения

Любовь Успенская воспитала единственную дочь Таню. В канун Нового года, 27 декабря, ей исполнился 31 год. Артистка трогательно поздравила дочь с днем рождения, опубликовав ее снимок в своем Instagram.

«31 год назад 27 декабря стало для меня самым счастливым днем. На свет появилась моя долгожданная дочь Таня. Таня перевернула мою жизнь, Таня сумела наполнить мою жизнь абсолютно новыми красками. Я желаю тебе удачи, желаю быть здоровой и быть счастливой», — написала Успенская.

Фанаты певицы присоединились к поздравлениям.

«Пусть все будет хорошо! Поздравляем! С днем рождения!» — писали пользователи Сети.

Недавно стало известно: у Татьяны Плаксиной новый роман. Девушка показала своего возлюбленного по имени Казимир. Успенская в тот момент отметила, что именно благодаря ему, ее дочь изменилась в лучшую сторону.

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