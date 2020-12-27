«Она не может ходить, не говорит»: Саша Черно раскрыла диагноз матери, бросившей ее в детстве

Трагическая история жизни Саши Черно хорошо известна ее поклонникам. Мама Саши Черно бросила дочку, когда та была совсем крошкой. Воспитанием будущей звезды экрана занималась бабушка Надежда Васильевна. Мама Саши Ирина Головченко вела асоциальный образ жизни, сидела в тюрьме.

Саша Черно очень обижена на мать и не общается с ней. Но сейчас ситуация начинает меняться. Недавно сама ставшая мамой, экс-участница «Дома-2» дала понять, что готова протянуть руку предавшей ее родительнице. Саша узнала, что та тяжело больна.

«Молодая женщина, 42 года. За полгода два инсульта. Последний был вот сейчас. Она не может ходить, не говорит. Операцию сделать не могут из-за проблем с почками», — поделилась Саша Черно в Instagram.

Экс-участница добавила, что не знает всех деталей болезни мамы, но понимает, что ситуация очень тяжелая. Сейчас Саша Черно озабочена тем, чтобы найти реабилитационный центр, где ее Ирине Головченко помогут восстановиться после перенесенных инсультов.

Что касается материальной помощи, то Саша призналась, что она ее давно оказывает своей нерадивой матери. На вопрос подписчиков, почему она это делает, Черно честно отвечает: чтобы не быть такой, как ее мать.

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