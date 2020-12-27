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«Полюбите пианиста»: Стриженова запечатлела внука Петю за игрой на музыкальном инструменте

В этом году малышу исполнилось два года.

«Полюбите пианиста»: Стриженова запечатлела внука Петю за игрой на музыкальном инструменте
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae

Телеведущая Екатерина Стриженова стала бабушкой два года назад. Внука Петю ей подарила старшая дочь Анастасия и ее избранник, бизнесмен Петр Грищенко. Семья живет в Нью-Йорке, но расстояние не мешает 52-летней телезвезде наблюдать за тем, как растет малыш. Его успехами она делится в своем Instagram. На этот раз показала подписчикам, как Петя играет на детском фортепиано.

«Когда тебя впечатлило, как Мацуев играет Чайковского и тебе надо срочно повторить!!! Полюбите пианиста, хоть он с виду неказистый, не имеет званий до сих пор…» — написала Стриженова.

Напомним, что также у Стриженовой есть младшая дочь – 20-летняя Александра, которая с детства занималась художественной гимнастикой, а также успела сняться в нескольких фильмах.

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