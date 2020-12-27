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«Какая сочная»: Яна Кошкина показала упругие бедра, позируя в бассейне в одних трусиках

Телеведущая не скрывает прелести своей фигуры от фанатов.

«Какая сочная»: Яна Кошкина показала упругие бедра, позируя в бассейне в одних трусиках
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Яна Кошкина часто радует фанатов откровенными снимками. Телеведущая считает, что скрывать то, чем наградила ее природа – попросту нельзя. Немудрено, что в Сети у нее ряд фан-аккаунтов, в одном из которых появился очередной откровенный снимок Яны.

На фото Кошкина позировала в бассейне в одних трусиках, показав упругие бедра. Она выбрала красное бикини, от лифа которого решила избавиться прямо во время съемки. Фанатов этот пикантный кадр не оставил равнодушными.

Яна Кошкина
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

«Какая сочная! Вот это огонь! Красотка, какая раскованная! Ух, ничего себе!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что популярность 30-летняя Кошкина приобрела благодаря роли в ситкоме «ЧОП». Кроме того, Яна является ведущей программы «Короли фанеры» вместе с Павлом Прилучным.

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