«Какая сочная»: Яна Кошкина показала упругие бедра, позируя в бассейне в одних трусиках

Телеведущая не скрывает прелести своей фигуры от фанатов.

Яна Кошкина часто радует фанатов откровенными снимками. Телеведущая считает, что скрывать то, чем наградила ее природа – попросту нельзя. Немудрено, что в Сети у нее ряд фан-аккаунтов, в одном из которых появился очередной откровенный снимок Яны.

На фото Кошкина позировала в бассейне в одних трусиках, показав упругие бедра. Она выбрала красное бикини, от лифа которого решила избавиться прямо во время съемки. Фанатов этот пикантный кадр не оставил равнодушными.

«Какая сочная! Вот это огонь! Красотка, какая раскованная! Ух, ничего себе!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что популярность 30-летняя Кошкина приобрела благодаря роли в ситкоме «ЧОП». Кроме того, Яна является ведущей программы «Короли фанеры» вместе с Павлом Прилучным.

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