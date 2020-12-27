Ночные огоньки: Орбакайте прогулялась в «золотом» пуховике, а внучка Пугачевой — в серебристом

49-летняя Кристина Орбакайте в одном из интервью призналась, что в более молодые годы едва ли была готова к рождению дочери. Сейчас свой возраст поп-дива считает наиболее подходящим для того, чтобы воспитывать девочку. До этого у артистки рождались только сыновья. И как вести себя с мальчиками жена бизнесмена Михаила Земцова знала на собственном опыте. А вот секреты воспитания дочерей ей до поры до времени были неизвестны. Пока она сама не стала мамой девочки. Вместе с возлюбленным поп-дива воспитывает общую наследницу — восьмилетнюю Клаву.

Как говорит Орбакайте, ссоры и «стычки» между ними случаются не так уж и редко. Правда, между мамой и дочерью есть уговор. Если одна из них теряет над собой контроль в споре, обе должны взять паузу, разойтись по своим комнатам, давая друг другу возможность «остыть». После чего, обычно они уже мирятся, посмеиваясь над таким поведением.

В Stories своего микроблога певица поделилась зимним снимком, отправившись с дочкой на вечернюю прогулку по украшенному переливающимися и мерцающими огоньками городу. Кристина Орбакайте примерила «золотой» пуховик, а внучка Аллы Пугачевой облачилась в серебристую куртку. Таким образом, мама и дочь оделись в одном стиле.

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