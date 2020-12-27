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«Волшебно»: беременная Елена Перминова снялась обнаженной

Модель ждет четвертого ребенка от 61-летнего бизнесмена Александра Лебедева.

«Волшебно»: беременная Елена Перминова снялась обнаженной
Елена Перминова. Фото: instagram.com/lenaperminova

Известная модель Лена Перминова готовится стать мамой в четвертый раз. Бизнесмену Александру Лебедеву, который старше ее на 27 лет она уже подарила двух сыновей и дочку. В своем Instagram девушка опубликовала фото, на котором позировала обнаженной, повязав полотенце на бедра.

«У меня как в семье священника — сколько детей Бог пошлет, столько и будет. Интересно, каким будет результат «итого»», — написала Перминова.

Фанаты восхитились ее смелостью и внешним видом.

«Волшебно! Какая красивая! Прекрасная! У вас потрясающее тело!» — писали пользователи Сети.

Отметим, что зимние месяцы 34-летняя Перминова с семьей проводит на Бали.

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