Ушла в декретный отпуск: Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев ждут ребенка

38-летняя актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц ждет ребенка. О радостном событии сообщил ее коллега по программе «Жди меня» Александр Лазарев-младший. Вечером 25 декабря он появился в эфире канала НТВ без своей партнерши и отметил, что она отсутствует по радостной причине.

«Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск», — под аплодисменты зрителей объявил Лазарев-младший, начиная новый выпуск.

Таким образом зрители узнали о том, что Татьяна Арнтгольц и ее новый избранник Марк Богатырев готовятся стать родителями. Сама звездная пара об этом не объявляла. Впрочем, о своей свадьбе, которая состоялась в ноябре уходящего года, они тоже не распространялись — торжество прошло в кругу близких людей.

Напомним, что актерская пара, познакомившаяся на съемках сериала «Наживка для ангела», состояла в отношениях около трех лет, но редко афишировала свои чувства. Арнтгольц ранее уже была замужем — за коллегой по цеху Иваном Жидковым. У нее есть 11-летняя дочь от первого брака. Богатырев же впервые создал семью, хотя до этого романа у него была невеста, отношения с которой не сложились.

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