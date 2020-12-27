Грибная икра: Пегова показала свой необычный завтрак

42-летняя Ирина Пегова после напряженных рабочих дней в театре и кино, которые к тому сопровождались участием в проекте «Ледниковый период», решила отдохнуть за пределами Москвы.

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Вместе с 14-летней дочерью Татьяной она отправилась в детокс-санаторий, где много времени проводит на природе и наслаждается спа-процедурами. По заведению актриса прогуливается в обычном махровом белом халате, ничуть не стесняясь своего внешнего вида. Именно так она предстала с наследницей в местном ресторане за завтраком.

Он оказался довольно необычным – звезда решила отведать в начале дня грибной икры с хлебом «5 злаков», также Ирина взяла йогурт, но осилила его только половинку, поскольку не очень любит молочные продукты. А вот Таня не отказала себе в ветчине, кроме того, юная девушка взяла себе другой хлеб, ее выбор пал на гречишный.

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