«Секретное фото»: Татьяна Буланова в пышной юбке из фатина вышла на сцену со Светланой Лазаревой

Экс-жена поэта-песенника Симона Осиашвили певица Светлана Лазарева, известная в 80-е годы, поделилась в Сети снимком с Татьяной Булановой.

«Это секретное фото только для вас, мы с Танюшей Булановой, я тебя просто ооооообожаю. Наши новогодние концерты! Все будет супер», — подписала она кадр.

И хотя не совсем было понятно в чем состоит «секретность» этой фотографии, многие поклонники блондинок обрадовались, увидев их вместе. Когда-то Светлана блистала в коллективе «Женсовет», и людям было приятно узнать, что их любимица по-прежнему прекрасно выглядит и выходит на сцену вместе со звездами уровня Булановой.

На праздничном концерте они выступили в мерцающих нарядах. Татьяна примерила черный топ, инкрустированный стразами, а также пышную юбку из фатина припыленно-розового оттенка. А Светлана — черное маленькое платье по фигуре и серебристый жакет.

Отметим также, что дамам составил компанию на концерте другой кумир советской публики Сергей Рогожин. Он некогда входил в состав группы «Форум», а потом начал сольную карьеру.

Смотрите также