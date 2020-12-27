«Буду ли я заниматься? Да!»: Тодоренко прокомментировала свое 3 место на «Ледниковом периоде»

И показала, куда поставила полученную на шоу награду.

26 декабря «Ледниковый период» на Первом канале подвел свои итоги. Победителями проекта стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Второе место получили Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова. Бронзу завоевали Регина Тодоренко и Роман Костомаров.

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Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев получили приз «Зрительских симпатий», поскольку за них очень активно голосовали поклонники.

Регина Тодоренко, как оказалось, совсем не расстроилась из-за своего третьего места, напротив, поспешила сообщить поклонникам о триумфе.

«Поздравляю нашу банду и Романа Костомарова с победой — нашим бронзовым местом! Буду ли я продолжать заниматься? Конечно, да!» — написала она в личном блоге.

Также звезда показала почетное место на полке, куда она поставила заветную статуэтку, свидетельствующую о победе в состязаниях. Она оказалась в ряду других наград на специальной полке в квартире телеведущей.

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