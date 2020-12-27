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«Это этюд»: Лиза Галкина с осанкой пианистки исполнила для папы новую композицию

Девочка с ранних пор занимается музыкой.

«Это этюд»: Лиза Галкина с осанкой пианистки исполнила для папы новую композицию
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Лиза Галкина, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, была уже рождена маленькой звездочкой. Статус родителей автоматически вызвал интерес публики к ее персоне. Тем не менее, за семь лет она успела доказать, что сама по себе является интересной личностью.

Малышка отличается артистизмом, умением вести беседу, чувством юмора и явными музыкальными задатками. Ведь с ней с ранних пор занимаются и педагоги, и сама Алла Борисовна.

Аккаунт, посвященный жизни и творчеству семьи артистов, накануне обнародовал видео с одним из эпизодов, снятых в замке Галкина и Пугачевой. Юная блондинка с прямой осанкой пианистки села за инструмент и исполнила недавно разученную композицию, рассказав отцу, наблюдающему за ней, как нужно ее играть.

«Это этюд», — по-деловому сообщила она папе.

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