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«Фундамент семьи»: Боярский-младший в день рождения отца опубликовал его фото без шляпы

Народному артисту исполнился 71 год.

«Фундамент семьи»: Боярский-младший в день рождения отца опубликовал его фото без шляпы
Михаил Боярский. Фото: Global look press.

26 декабря Михаилу Боярскому исполнился 71 год. Народный артист признался, что в этот день его телефон просто разрывался от входящих звонков. Все спешили поздравить любимца публики.

«Спасибо вам! Ценю. Люблю. Жду с нетерпением встреч с вами!» — поблагодарил близких и поклонников актер в личном блоге.

Сын Михаила Сергеевича Сергей тоже сделал обращение в социальных сетях. Он написал трогательные слова в адрес своего родителя, украсив их редким снимком отца без шляпы. Известно, что артист не один десяток лет появляется в публичных местах исключительно в головных уборах.

«Папа, с днем рождения! Береги себя пожалуйста, здоровья тебе, ты фундамент нашей большой семьи, наша гордость, наша опора. Спасибо тебе за все, я очень тебя люблю!» — можно увидеть в Instagram Боярского-младшего.

К поздравлениям присоединились многочисленные поклонники «Д’Артаньяна». Отметился в комментариях и Владимир Левкин, написав несколько теплых строк: «Михаил Сергеевич! Очень ценим Вашу поддержку! Еще раз с днем рождения! Обнимаем».

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