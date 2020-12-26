В третий раз подряд: Анна Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Юная спортсменка обошла Александру Трусову и Елизавету Туктамышеву. После фантастического по накалу турнира пустила слезу даже Этери Тутберидзе. Еще одна ее ученица заняла второе место, обойдя тех, кого тренирует Евгений Плющенко.

26 декабря, в последнюю субботу 2020 года, состоялся чемпионат России по фигурному катанию. В женском катании назревала настоящая битва. Сильнейшие спортсменки вышли на лед. Этери Тутберидзе уже давно славится тем, что ее воспитанницы становятся чемпионками. Однако теперь тренирует юных фигуристов и Евгений Плющенко, который готов составить коллеге конкуренцию. На этот раз боролись за звание чемпионки: Александра Трусова, Анна Щербакова, юная Камила Валиева и Александра Туктамышева.

И несмотря на то, что не так давно 16-летняя ученица Тутберидзе, Щербакова, победила коронавирус, она блестяще выступила на льду и получила больше 100 баллов. Ей чудом удалось опередить Трусову, которая тоже впечатлила судей сильным прокатом. После выступления девушки не смогла сдержать слез даже Этери. Она на протяжении всего турнира пристально следила за воспитанницей и подбадривала ее.

Также высокие оценки получила 14-летняя Валиева — еще одна воспитанница Тутберидзе. В итоге Щербакова заняла первое место, Валиева — второе, а Трусова — третье. Стоит отметить, что Александра не так давно ушла от Этери и стала тренироваться у Плющенко. А вот Туктамышева не смогла войти даже в пятерку, оказавшись на седьмом месте. 24-летняя спортсменка тренируется у Алексея Мишина. А вот для Анны эта победа стала уже третьей подряд.

К слову, пока неизвестно, состоится ли в 2021 году чемпионат мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.

Смотрите также: