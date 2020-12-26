Марина Зудина отреагировала на сообщения о своей госпитализации

55-летняя актриса рассказала, как себя чувствует. Оказалось, что в больнице вдова Олега Табакова не была.

Недавно был открыт памятник Олегу Табакову. На этом событии появилась его вдова Марина Зудина. В этом году актрисе исполнилось 55 лет, но она восхитила многих своим цветущим видом.

Однако 26 декабря в СМИ появились тревожные сообщения, что женщине стало плохо. В новостях говорилось, что якобы карета скорой помощи приезжала к ней домой. Отмечалось, что врачи пытались стабилизировать состояние артистки, у которой якобы было нарушение функционирования головного мозга из-за ослабления кровотока.

Но спустя несколько часов Зудина вышла на связь с журналистами. Она опровергла слухи о госпитализации и сообщила, что чувствует себя вполне нормально.

«Нет, со мной все в порядке», — кратко пояснила вдова Табакова, сообщают РИА Новости.

Напомним, что Зудина воспитала сына Табакова Павла. Ему уже 25 лет, он стал актером. Недавно Марина делилась кадрами, на которых ходит по магазинам. Она купила подарки для друзей и родных в ГУМе.

Новый год артистка намерена отпраздновать в Екатеринбурге с друзьями. Также компанию ей составит 14-летняя дочка Мария. Она решила возобновить традицию, так как и раньше вместе с Олегом Табаковым любила проводить главную ночь в году в Екатеринбурге.

Добавим, что Зудина трудится в театре МХТ. Она играла в разных постановках: «Маскарад», «Дубровский», а также в нашумевшем сериале «Содержанки».

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