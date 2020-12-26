«Только гречку с котлеткой»: Ксения Собчак засняла трогательный разговор с подросшим сыном

Телеведущая призналась, что не ест ягоды, а также узнала, какая еда нравится ее наследнику.

Ксения Собчак уже больше года счастлива в браке с Константином Богомоловым. Первое время после их свадьбы ходили слухи, что телеведущая беременна, но они так и не подтвердились. У девушки подрастает сын Платон от прошлых отношений с Максимом Виторганом. Если в молодости порой журналистка могла резко высказаться о детях, то теперь она прониклась материнством. Блондинка делится не только подробностями светских будней, но и хвастается успехами наследника.

Недавно Ксения проснулась от того, что ее сын придумал новую игру. Она наблюдала, как мальчик у штор играет с трубочками для питья. Он воображал, что будет награждать победителей. А 26 декабря телеведущая встретила утра в компании своей мамы Людмилы Нарусовой. На этот раз они вдвоем устроили допрос малышку, который прыгал и бегал на кровати.

«Ты знаешь почему мама не ест ягоды? Ты удивился этому?» спросила Собчак.

«Да. Почему?» — поинтересовался Платон. «А почему у тебя такое удивленное лицо было? Расскажи!» — присоединилась Людмила Борисовна. «Забыл», — признался мальчик.

«Абракадабра! Платон превращается в Деда Мороза!» — вдруг заявил он.

Сын Ксении закинул на плечо подушку, словно это мешок с подарками. Он стал вышагивать по кровати. Мама и бабушка им восхитились. Потом телеведущая решила узнать, что любит есть ее сын.

«Гречка с котлетками», — озвучил любимое блюдо малыш.

А когда мама спросила, нравится ли ему брокколи. «Фуу», — заявил он. Авокадо тоже не вызвало у него восторг.

«Я люблю только гречку с котлеткой», — объявил Платон.

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