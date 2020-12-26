«Глобальная потеря интереса»: Грачевский объяснил, почему развелся с первой женой после 35 лет брака

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский объяснил, почему развелся со своей первой женой Галиной после 35 лет счастливого брака. Их свадьба состоялась в 1970 году.

Как отметил Грачевский, первую супругу он всегда вспоминает с теплотой. Она, как он выразился, очень интересная фигура. По словам Грачевского, Галина – фантастический математик с грандиозными успехами. Она в свое время поступила в аспирантуру, практически написала диссертацию.

«А дальше родились наши дети, потом они выросли. Мы были вместе тридцать пять лет, и у Галины Яковлевны случилась не то чтобы усталость, а глобальная потеря интереса ко мне как к художнику, человеку, который творит и созидает. Меня это больше всего огорчало». Борис Грачевский

Напомним, что первая жена подарила Грачевскому двух детей – сына и дочь. Также у него есть наследница от второй жены Анны, с которой он был вместе всего четыре года. Сейчас Грачевский женат на молодой актрисе Екатерине Белоцерковской. В этом году у них родился общий сын Филипп, сообщает «Собеседник».

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