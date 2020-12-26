Стала известна причина госпитализации 55-летней Марины Зудиной в одну из московских больниц

Актриса Марина Зудина была доставлена в одну из больниц столицы из-за вертебро-базилярной недостаточности. Если говорить не на медицинском языке, то у 55-летней вдовы режиссера Олега Табакова произошло нарушение функционирования головного мозга из-за ослабления кровотока.

Сначала актрисе помощь оказывали медики скорой помощи у нее дома. Вскоре стало ясно, что требуется госпитализация. Несколько дней звезде придется провести в стационаре, сообщает «РЕН-ТВ».

Добавим, что Марина Зудина только недавно участвовала в открытии памятника своему мужу режиссеру Олегу Табакову в Москве. На мероприятии собрались многие звезды театра. В том числе и режиссер Владимир Машков, с которым она в последний год в крайне напряженных отношениях.

Заметим, что после смерти легендарного мужа количество ролей в театре у Зудиной резко сократилось. Ее сын от брака с Табаковым Павел и вовсе был вынужден покинуть театр.

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