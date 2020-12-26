«Первый раз в Большом!»: Собчак впервые сводила четырехлетнего сына от Виторгана на балет

Телеведущая Ксения Собчак воспитывает сына Платона, отцом которого является Максим Виторган. Брак светской львицы и актера распался в 2019 году, но звездные родители сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают четырехлетнего наследника.

больше по теме Красные шапочки: Лиза и Гарри Галкины в одинаковых головных уборах и шарфиках позировали с дочкой Орбакайте Восьмилетняя Клавдия Земцова приходится двойняшкам Пугачевой племянницей.

Накануне Ксения Собчак решила приобщить наследника к прекрасному и повела его в театр. «Первый раз в Большом!», — сообщила теледива и запечатлела мальчика сидящим в партере.

Четырехлетний Платон впервые пришел смотреть балет. Мальчик в рубашечке и пиджачке терпеливо ждал, когда откроется занавес и начнется сказка. Судя по всему, до рассчитанной на шестилетних детей постановке сын Собчак уже дорос.

Платон, к слову, растет очень любознательным ребенком. Он уже умеет говорить на китайском, а также знает алфавит.

Смотрите также