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«Я в недоумении!»: Плющенко раскритиковал судей за низкие оценки для Трусовой на чемпионате страны

Как отметил фигурист и тренер, баллами спортсменок на чемпионате России возмущены многие наставники, а не только он.

«Я в недоумении!»: Плющенко раскритиковал судей за низкие оценки для Трусовой на чемпионате страны
Евгений Плющенко. Фото: Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подверг критике судей на чемпионате страны по фигурному катанию в Челябинске. Поводом стали низкие оценки, выставленные его подопечной Александре Трусовой. Она после короткой программы занимает лишь четвертое место.

Александра Трусова
Александра Трусова. Фото: instagram.com/avtrusova/

«Это парадокс, с моей профессиональной точки зрения. Я в недоумении! И многие тренеры тоже. Что-то здесь не то, что-то неладное».

Евгений Плющенко

Как отметил муж продюсера Яны Рудковской, ему непонятно, почему некоторые фигуристки падали с тройного акселя, но получали завышенные балл. По его словам, если бы они не падали, то их суммы были бы выше, чем у мужчин, у которых в короткой программе есть четверные прыжки, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгений Плющенко после объявления оценок Александре Трусовой на чемпионате страны в Челябинске намекнул на несправедливость оценок. Он демонстративно опустил вниз большой палец на руке.

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Александра ТрусоваЕвгений ПлющенкоНовости googleчелябинскЯна Рудковская