Васильев скоро станет дедом: девушка Моргенштерна намекнула на беременность

Девушка рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина в Instagram намекнула на свое интересное положение. Она поделилась фотографией, на которой музыкант нежно прижимается к ее животу. Не исключено, что в скором времени певец станет счастливым родителем.

В комментариях пользователи стали активно обсуждать возможную беременность девушки. При этом некоторые отметили, что в сторис ранее она выкладывала запись, на которой запечатлена с бокалом шампанского в руках. Возможно, Дилара просто пиарится на своем возможном интересном положении. В то же время часть пользователей думают, что Дилара пора становиться матерью, а Моргенштерну — отцом.

Между тем историку моды Александру Васильеву пора думать о подарках для сына и его девушки, а также для внука или внучки. Судя по всему, он в скором времени станет дедом. При этом еще недавно он ничего не знал даже о существовании сына.

Напомним, что на шоу «Давай поженимся!» выяснилось о родстве Моргенштерна и Васильева. На снимках из юности они действительно как две капли воды. Как рассказывал историк моды, Моргенштерна он зачал на рассвете. Отсюда и такое имя. Как известно, с немецкого «гутен морген» переводится как доброе утро.

Смотрите также: