«Упадет пианистка и пальцы сломает»: Власова вспомнила, как бегала по дому за Цымбалюк-Романовской

Как отметила вторая жена Армена Джигарханяна, в тот момент у нее екнуло сердце.

Вторая жена актера Армена Джигарханяна, который ушел из жизни в возрасте 85 лет, Татьяна Власова в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» вспомнила, как бегала по дому за его третьей женой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

«Я могла бы при первом же слухе приехать и дать ей, извините, по морде, спустить ее с лестницы. У меня был момент, когда она убегала по лестнице, а у меня екнуло, я подумала: сейчас упадет пианистка и пальцы сломает». Татьяна Власова

Как отметила Власова, ее муж заболевал, а пианистка «ловко приноровилась» к этой ситуации. По словам женщины, Цымбалюк-Романовская манипулировала ее супругом. Она уловила момент, когда он был готов подписать бумаги и ловко им воспользовалась. К тому же самой Власовой не было поблизости, чтобы отговорить мужа от роковой в его жизни ошибки.

Ранее Власова отмечала, что Цымбалюк-Романовская — очень наглая женщина. Ее она уже не раз называла змеей подколодной.

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