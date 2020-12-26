«Он выживал всех»: отец Цымбалюк-Романовской нелестно высказался о Джигарханяне

Как отметил родитель пианистки, именно он в свое время спас театр актера от закрытия.

Отец пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской Виктор заявил, что именно он в свое время спас театр артиста Армена Джигарханяна от закрытия по техническим причинам. Он работал в культурном учреждении в должности инженера по эксплуатации здания и сделал очень многое для театра.

Как отметил отец пианистки, именно актер взял его на работу в театр на полставки, где на тот момент не работала система пожаротушения. При проверке здания отец Цымбалюк-Романовской был просто шокирован. Кровля могла рухнуть в любой момент. На ней были установлены двухсоткилограммовые лебедки. Воды на крыше скапливалось до десяти сантиметров, водосток не справлялся. По словам мужчины, насосы, которые во время пожара должны были тушить сцену, также не функционировали.

«Департамент культуры театр не проверял. Это было на ответственности самого Джигарханяна. У него, кажется, всегда был непрофессиональный коллектив. Он выживал всех: от режиссеров и актеров — до директоров и инженеров». Виктор Цымбалюк

Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой Армена Джигарханяна. В официальном браке они были меньше двух лет, сообщает «Комсомольская правда».

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