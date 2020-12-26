«Я перестал понимать, где жизнь, а где образ»: актер из «Универа» раскрыл подробности романа с Асмус

По словам Алексея Гаврилова, их отношения быстро переросли из рабочих в романтические.

Актер из сериала «Универ» Алексей Гаврилов, которого многие помнят по фамилии Лемар, в эфире YouTube-шоу «Лучше правду» Сурена Каграманова раскрыл подробности своего романа с актрисой Кристиной Асмус.

Как отметил актер, он десять лет назад снимался в сериале «Универ», где ему выпала роль обаятельного Гоши. Асмус играла в сериале «Интерны» Варю Черноус. Съемочные площадки были рядом и звезды быстро сдружились. Стали проводить время в одной компании.

По словам Гаврилова, никто не знал из коллег, что они вместе. На съемочной площадке звезды вели себя так, как будто ничего между ними не было. Впрочем, актер быстро понял, что с Асмус у них ничего не выйдет. Они оказались слишком разноплановыми людьми.

«Кристина — актриса-актриса. Я в какой-то момент перестал понимать, где человек, а где образ. Она, правда, очень талантливая, настолько вживается в свою актерскую историю, что где-то ее переносит в жизнь. Когда у нас были отношения, я честно не понимал, с кем я. Я все-таки разделяю профессию и жизнь». Алексей Гаврилов

Напомним, что Кристина Асмус рассталась несколько месяцев назад со своим мужем юмористом Гариком Харламовым. Сейчас лона одинока. А вот Харламову за последнее время приписали уже несколько романов.

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