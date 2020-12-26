Фотограф Пугачевой поделился кадром со Стоцкой, Киркоровым и Лазаревым на съемках «Сватов»

Много лет назад звезды приняли участие в этом проекте в одном из эпизодов.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил уникальный кадр, который был сделан много лет назад на съемках сериала «Сваты». В картине в одном из эпизодов снимались такие звезды, как поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров, певица и актриса Анастасия Стоцкая и музыкант Сергей Лазарев.

На кадре можно увидеть, как Стоцкая прижимается к Киркорову, с которым у нее был бурный роман много лет назад. Они вместе о чем-то оживленно беседуют с Сергеем Лазаревым.

«Продолжая тему новогодних «Сватов», напомню про эту мною снятую фотографию в рабочий момент подготовки». Роман Родин

Ранее Анастасия Стоцкая рассказывала о своем романе с Филиппом Киркоровым. По ее словам, в музыканта было просто невозможно не влюбиться. Кстати, сейчас многие подписчики актрисы до сих пор уверены, что она родила своих детей от Киркорова. Сама она только смеется на этот счет.

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