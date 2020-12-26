Авербух встретит Новый год в Подмосковье на озере с женой, родителями и сыном Мартином

Хореограф Илья Авербух рассказал, как встретит Новый год. Это произойдет на одном из катков на озере в Подмосковье. Вместе с ним будут по уже сложившейся традиции его родители, сын Мартин и жена — актриса из сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова.
«Зальем на озере каток и пойдем играть в хоккей».
Как отметил фигурист, сейчас все свободное время он проводит с сыном Мартином, которого безумно любит. По возможности они посещают театры и выставки. После активно обсуждают увиденное. По словам Авербуха, он старается вести активный образ жизни. Играет в футбол и теннис. Его сын обожает скейтборд. Авербух отметил, что во время карантина соорудил Мартину рампу, чтобы он мог тренироваться. Сам он внес определенную лепту – закрутил два шурупа, сообщает «Вечерняя Москва».
Напомним, что Илья Авербух не так давно женился на Лизе Арзамасовой. До этого они на протяжении нескольких лет скрывали от широкой публики свой роман.