«Я, наверное, не очень хороший сын»: Иосиф Пригожин обратился к проживающей в Израиле маме

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram обратился к своей маме Динаре Якубовне, которой исполнилось 80 лет. Женщина уже много лет живет в Израиле, и продюсер на данный момент лишен возможности с ней видеться. Дело в том, что из-за пандемии въезд в страну разрешен только гражданам Израиля, а у Пригожина нет паспорта этой страны.

«Мы разговариваем с мамой ежедневно, но я, наверное, не очень хороший сын, потому что всегда тороплюсь, всегда общаюсь с ней на бегу, а ей нужно только слышать мой голос и знать, что я, Лера, дети и все близкие живы и здоровы. Не хочу думать о том, что будет через несколько лет, счастье, что сегодня мама просто есть». Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, его мать утром в свой день рождения позвонила первой. Она боялась, что продюсер забудет о ее юбилее. По словам Пригожина, он всегда рядом с родительницей, даже когда далеко. Он попросил ее ни о чем не переживать.

Напомним, что Иосиф Пригожин смешанного ашкеназского и горского еврейского происхождения. Его отец Игорь Матвеевич ушел из жизни в 1990 году.

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