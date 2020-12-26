«Всех с Рождеством!»: Юлия Ефимова в розовом платье-футляре встретила праздник

Католическое Рождество отмечали многие российские звезды. Например, оперная дива Анна Нетребко, которая сейчас живет в столице Австрии, устроила настоящий праздник с гостями и веселыми играми, застольем и подарками. Топ-модель Наталья Водянова тоже подготовилась к Рождеству и показала свой праздничный образ.

В Калифорнии встречала Рождество и Юлия Ефимова, чемпионка мира по плаванию. Спортсменка нарядила роскошную елочку, а для праздника облачилась в розовое платье-футляр, подчеркнувшее все достоинства фигуры.

«Всех с Рождеством!», — подписала снимок звезда спорта.

Поклонники поздравили Ефимову в ответ. И поспешили с комплиментами: «Красотка», «С Рождеством и наступающим Новым годом», «Классно. Олимпийская грация», «Оччень хорроша!!! С Наступающим!!», «Милашка».

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