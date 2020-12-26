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«У меня такое ощущение, что я у Гузеевой»: Харламову подобрали новую невесту на «Камеди Клаб»

В гости к резидентам шоу пришли участницы группы «Фабрика».

«У меня такое ощущение, что я у Гузеевой»: Харламову подобрали новую невесту на «Камеди Клаб»
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

Комику из шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ Гарику Харламову подобрали новую невесту на проекте. Причем сделали это участницы группы «Фабрика», которые пришли в гости на программу.

Невеста Гарика Харламова
Невеста Гарика Харламова. Фото: кадр из шоу «Камеди Клаб»

Как отметила «фабрикантка» Мария Гончарук, у нее в зале присутствуют прекрасные подружки. Одной из них всего 25 лет. Девушку зовут Алена.

«Я слежу за Гариком после того, как он освободился. Надо за ним приглядывать. У меня есть свободные подруги», — заметила Гончарук и представила свою хорошую знакомую.

«У меня такое ощущение, что я у Гузеевой. Но мне туда нельзя. Там Моргенштерн», — заметил на это Гарик Харламов.

Между тем Гончарук добавила: «Правда, что с тебя взять? Детей только можешь сделать. Ну и пару кило тебе надо кинуть».

Напомним, что Гарик Харламов расстался с актрисой Кристиной Асмус. За последнее время ему приписывали уже несколько романов с разными красотками.

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Гарик Харламовгруппа "Фабрика"Кристина АсмусМария ГончарукШоу "Камеди клаб"