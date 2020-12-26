«У меня такое ощущение, что я у Гузеевой»: Харламову подобрали новую невесту на «Камеди Клаб»

Комику из шоу «Камеди Клаб» на канале ТНТ Гарику Харламову подобрали новую невесту на проекте. Причем сделали это участницы группы «Фабрика», которые пришли в гости на программу.

Как отметила «фабрикантка» Мария Гончарук, у нее в зале присутствуют прекрасные подружки. Одной из них всего 25 лет. Девушку зовут Алена.

«Я слежу за Гариком после того, как он освободился. Надо за ним приглядывать. У меня есть свободные подруги», — заметила Гончарук и представила свою хорошую знакомую. «У меня такое ощущение, что я у Гузеевой. Но мне туда нельзя. Там Моргенштерн», — заметил на это Гарик Харламов.

Между тем Гончарук добавила: «Правда, что с тебя взять? Детей только можешь сделать. Ну и пару кило тебе надо кинуть».

Напомним, что Гарик Харламов расстался с актрисой Кристиной Асмус. За последнее время ему приписывали уже несколько романов с разными красотками.

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