Красные шапочки: Лиза и Гарри Галкины в одинаковых головных уборах и шарфиках позировали с дочкой Орбакайте

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают семилетних двойняшек Гарри и Лизу. Ребята растут очень любознательными и умными, обожают ходить в школу, изучать иностранные языки, играть на фортепиано, заниматься плаванием и играть друг с другом. А еще они очень любят свою семью – родных и близких.

Брат с сестрой очень дружны и всегда все делают вместе. Иногда даже одеваются в одинаковые вещички. Как, например, на архивном новогоднем фото: Гарри и Лиза вместе с племянницей Клавой – младшей дочкой Кристины Орбакайте от Михаила Земцова – побывали в Резиденции Деда Мороза и примерили красные шапочки и шарфики.

Кстати, на Новый год Примадонна ждет в гости старшую дочку Кристину Орбакайте с семьей. За большим столом звездное семейство соберется, чтобы встретить 2021-й год. И Гарри с Лизой снова увидятся с Клавой.

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