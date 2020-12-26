«Это шоу — ненастоящее»: Половинкин из «Камеди Клаб» раскритиковал Тимати и проект «Холостяк»

Юморист Иван Половинкин в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ нелестно отозвался о рэпере Тимати и шоу «Холостяк», где певец стал новым главным героем.

«Тимати — самый плохой холостяк на свете. От него ушли две красавицы. Он жил с одной моделью, на которой не женился. Жил с другой моделью, на которой не женился, а сейчас пришел на шоу, после которого никто и никогда не женился. И все девушки говорят: «Это надежный вариант».

Иван Половинкин

Как отметил Половинкин, люди верят каналу ТНТ, но заблуждаются.

«На кастинг этого шоу пришло рекордное число участниц — 30 тысяч девушек. Для сравнения — во МГИМО подали документы 27 тысяч человек. Ну потому что девушки понимают, что с Тимати увидишь больше стран, чем после МГИМО.

Девушки, если вы верите, что Тимати после проекта женится именно на вас, то у вас должно быть что-то особенное. Как минимум, вы должны прийти на проект по воде. Это шоу — ненастоящее. В нашей стране все по-другому. В нашей стране, если ты сорокалетний холостяк с детьми от разных браков и недавно ушел с работы, то ты не едешь на отдых с 26 телками. Ты идешь на вторую работу. У тебя цель не переспать с моделью, а выспаться», — сказал Половинкин.

Отметим, что в ближайшее время на канале ТНТ стартует проект «Холостяк». Сразу 26 красавиц будут бороться за сердце Тимати, который расстался с моделью Анастасией Решетовой и сейчас одинок.

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